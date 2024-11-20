बिग बॉस 18 के मेकर्स को मिनटों में लगी लाखों की चपत, वजह जानकर लगेगा झटका
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 20, 2024
बिग बॉस 18 के घर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.
रिपोर्ट्स की मानें तो बिग बॉस 18 के मेकर्स ने प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है.
ऐसा करने से बिग बॉस 18 के मेकर्स को करीब 7.5 लाख रुपए की चपत लग गई है.
बिग बॉस 18 के मेकर्स ने 7.5 लाख रुपए की बोतल यूज करने से इनकार कर दिया है.
बिग बॉस 18 की टीम इन बोतलों का इस्तेमाल किया करती थी.
फैंस बिग बॉस 18 के मेकर्स के फैसले की तारीफ कर रहे हैं.
फैंस का मानना है कि बिग बॉस 18 के मेकर्स ने एक अच्छी पहल की है.
लोगों को लगता है कि बिग बॉस 18 के जरिए लोग भी सबक जरूर सीखेंगे.
