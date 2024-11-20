बिग बॉस 18 के मेकर्स को मिनटों में लगी लाखों की चपत, वजह जानकर लगेगा झटका

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Nov 20, 2024

बिग बॉस 18 के घर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.

Source: Instagram

रिपोर्ट्स की मानें तो बिग बॉस 18 के मेकर्स ने प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है.

Source: Instagram

ऐसा करने से बिग बॉस 18 के मेकर्स को करीब 7.5 लाख रुपए की चपत लग गई है.

Source: Instagram

बिग बॉस 18 के मेकर्स ने 7.5 लाख रुपए की बोतल यूज करने से इनकार कर दिया है.

Source: Instagram

बिग बॉस 18 की टीम इन बोतलों का इस्तेमाल किया करती थी.

Source: Instagram

फैंस बिग बॉस 18 के मेकर्स के फैसले की तारीफ कर रहे हैं.

Source: Instagram

फैंस का मानना है कि बिग बॉस 18 के मेकर्स ने एक अच्छी पहल की है.

Source: Instagram

लोगों को लगता है कि बिग बॉस 18 के जरिए लोग भी सबक जरूर सीखेंगे.

Source: Instagram

