'बिग बॉस 18' के सबसे 'इरिटेटिंग' कंटेस्टेंट्स, फैंस हुए तंग

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 14, 2024

सलमान खान रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' जमकर सुर्खियां बटोर रहा है.

वहीं 'बिग बॉस 18' के कंटेस्टेंट्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं.

'बिग बॉस 18' के कुछ कंटेस्टेंट्स शो में इरिटेटिंग लग रहे हैं.

दर्शकों का मानना है की हेमा शर्मा लोगों को बहुत इरिटेट कर रही हैं.

'बिग बॉस 18' की कंटेस्टेंट चाहत पांडे का बिहेवियर लोगों को फेक लग रहा है.

गुणरत्न सदावर्ते की भी गिनती इरिटेटिंग कंटेस्टेंट्स में की जा रही है.

तजिंदर पाल सिंह बग्गा का बिहेवियर लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है.

'बिग बॉस 18' कंटेस्टेंट श्रुतिका अर्जुन इरिटेटिंग कंटेस्टेंट्स में से एक है.

वहीं सारा अरफीन खान दूसरों के मामले में दखल अंदाजी करती दिख रही हैं.

