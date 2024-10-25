Bigg Boss 18: वीकेंड का वार से पहले कटा इस कंटेस्टेंट का पत्ता

बिग बॉस 18 के घर में एक कंटेस्टेंट का टाइम पूरा होने वाला है.

मेकर्स टाइम एक्सपायर के तहत तीसरे हफ्ते में एक कंटेस्टेंट को बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं.

इस इविक्शन की रडार में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, मुस्कान बामने, सारा खान आए.

शो के प्रोमो में देखा गया है कि कंटेस्टेंट अपनी अपनी राय में बताते हैं कि कौन सा खिलाड़ी इन तीनों में से सही नहीं है

इस दौरान हर किसी के चेहरे पर स्टैंप नजर आई हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुस्कान बामने शो से बाहर हो गई हैं

दावा है कि मुस्कान को घरवालों के सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे.

इसी आधार पर उन्हें मेकर्स ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है.

बता दें कि मुस्कान सीरियल अनुपमा में नजर आई थीं.

