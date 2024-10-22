'बिग बॉस 18' के इन कंटेस्टेंट पर लटकी नॉमिनेशन की तलवार

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 22, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बिग बॉस 18 से इस हफ्ते किन लोगों को नॉमिनेशन में डाला गया है.

Source: Instagram

घरवालों ने रजत दलाल को भी नॉमिनेट कर डाला है. रजत आए दिन किसी न किसी से भिड़ जाते हैं.

Source: Instagram

न्यारा बनर्जी को तो पहले ही दिन से बिग बॉस 18 में भाव नहीं दिया गया है.

Source: Instagram

विवियन डीसेना को भी घरवाले बिग बॉस 18 में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं.

Source: Instagram

अविनाश मिश्रा घरवालों से पंगा लेने की वजह से नॉमिनेट हो गए हैं.

Source: Instagram

अनुपमा स्टार मुस्कान बामने बिग बॉस 18 में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही हैं.

Source: Instagram

इस हफ्ते सलमान खान इनमें से किसी एक को घर से बाहर का रास्ता दिखाएंगे.

Source: Instagram

माना जा रहा है कि इस हफ्ते न्यारा बनर्जी बिग बॉस 18 से आउट हो सकती हैं.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: जानें कितना पढ़े-लिखे हैं परिणीति और प्रियंका के 'दूल्हे राजा' राघव और निक?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.