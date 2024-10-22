'बिग बॉस 18' के इन कंटेस्टेंट पर लटकी नॉमिनेशन की तलवार
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बिग बॉस 18 से इस हफ्ते किन लोगों को नॉमिनेशन में डाला गया है.
घरवालों ने रजत दलाल को भी नॉमिनेट कर डाला है. रजत आए दिन किसी न किसी से भिड़ जाते हैं.
न्यारा बनर्जी को तो पहले ही दिन से बिग बॉस 18 में भाव नहीं दिया गया है.
विवियन डीसेना को भी घरवाले बिग बॉस 18 में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं.
अविनाश मिश्रा घरवालों से पंगा लेने की वजह से नॉमिनेट हो गए हैं.
अनुपमा स्टार मुस्कान बामने बिग बॉस 18 में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही हैं.
इस हफ्ते सलमान खान इनमें से किसी एक को घर से बाहर का रास्ता दिखाएंगे.
माना जा रहा है कि इस हफ्ते न्यारा बनर्जी बिग बॉस 18 से आउट हो सकती हैं.
