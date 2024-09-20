Bigg Boss 18 में कदम रखेगी 'नैना द AI सुपरस्टार'
Pratibha Gaur
| Sep 20, 2024
सलमान खान के कंट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 18' से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है।
रिपोर्ट्स की मानें तो बिग बॉस 18 में नैना द एआई सुपरस्टार नजर आएंगी।
इंडिया फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार नैना को इस शो के लिए अप्रोच किया गया है।
हालांकि शो में नैना की एंट्री अभी तक कंफर्म नहीं हुई है।
और ना ही नैना ने अब तक बिग बॉस में एंट्री पर अपना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है।
बता दें कि नैना एक वर्चुअल इंफ्लुएंसर हैं।
नैना ने साल 2022 में AI के जरिए अवतार क्रिएट किया था।
जिसको बाद में मेटा लैब्स द्वारा भी क्रिएट किया गया।
बता दें कि नैना उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली हैं।
