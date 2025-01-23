सलमान खान के बाद 'बिग बॉस' को मिली जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया पर...

इस खबर ने बिग बॉस के फैंस को चौंका दिया है. लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि रजत दलाल के फैंस ऐसा कुछ कर सकते हैं. अब ये तो हर कोई जानता है कि रजत दलाल बिग बॉस के रनर अप बनकर रह गए. Source: Instagram