सलमान खान के बाद 'बिग बॉस' को मिली जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया पर...
Shivani Duksh
| Jan 23, 2025
बिग बॉस 18 आखिरकार खत्म हो चुका है. बीते हफ्ते सलमान खान ने करणवीर मेहरा को बिग बॉस 18 का विनर बना दिया. भले ही बिग बॉस खत्म हो गया हो लेकिन इस शो का बज्ज अब भी सोशल मीडिया पर बना हुआ है.
खबर आ रही है कि अब सलमान खान के बिग बॉस को भी धमकियां मिलने लगी हैं. हाल ही में बिग बॉस की आवाज देने वाले नैरेटर विजय विक्रम सिंह ने इस बात का खुलासा किया है.
विजय विक्रम सिंह ने दावा किया है कि रजत दलाल के फैंस सोशल मीडिया पर उनको जमकर गालियां दे रहे हैं. इतना ही नहीं अब तो विजय विक्रम सिंह को जान से मारने की धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई हैं.
इस खबर ने बिग बॉस के फैंस को चौंका दिया है. लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि रजत दलाल के फैंस ऐसा कुछ कर सकते हैं. अब ये तो हर कोई जानता है कि रजत दलाल बिग बॉस के रनर अप बनकर रह गए.
बहुत से लोगों को रजत दलाल की जीत की उम्मीद थी. करणवीर मेहरा के विनर बनने से रजत दलाल के फैंस को धक्का लगा है. ऐसे में इन लोगों ने विजय विक्रम सिंह से ही बदला लेना शुरू कर दिया है.
बिग बॉस के फैसले तो शो के मेकर्स किया करते हैं. हालांकि मेकर्स के इन फैसलों का खामियाजा अब विजय विक्रम सिंह को भुगतना पड़ रहा है.
लोगों का आरोप है कि विजय विक्रम सिंह के कहने पर करणवीर मेहरा को बिग बॉस का विनर बनाया गया है. लोग ये भूल रहे हैं कि विजय विक्रम सिंह शो में केवल एक नरेटर का काम करते हैं,
विजय विक्रम सिंह ने फैंस से अपील की है कि लोग उनको धमकी और गालियां न दें. बिग बॉस फिनाले में जो कुछ भी हुआ है इसमें इनका कोई भी हाथ नहीं है.
