सलमान खान के बाद 'बिग बॉस' को मिली जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया पर...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 23, 2025

बिग बॉस 18 आखिरकार खत्म हो चुका है. बीते हफ्ते सलमान खान ने करणवीर मेहरा को बिग बॉस 18 का विनर बना दिया. भले ही बिग बॉस खत्म हो गया हो लेकिन इस शो का बज्ज अब भी सोशल मीडिया पर बना हुआ है.

Source: Instagram

खबर आ रही है कि अब सलमान खान के बिग बॉस को भी धमकियां मिलने लगी हैं. हाल ही में बिग बॉस की आवाज देने वाले नैरेटर विजय विक्रम सिंह ने इस बात का खुलासा किया है.

Source: Instagram

विजय विक्रम सिंह ने दावा किया है कि रजत दलाल के फैंस सोशल मीडिया पर उनको जमकर गालियां दे रहे हैं. इतना ही नहीं अब तो विजय विक्रम सिंह को जान से मारने की धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई हैं.

Source: Instagram

इस खबर ने बिग बॉस के फैंस को चौंका दिया है. लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि रजत दलाल के फैंस ऐसा कुछ कर सकते हैं. अब ये तो हर कोई जानता है कि रजत दलाल बिग बॉस के रनर अप बनकर रह गए.

Source: Instagram

बहुत से लोगों को रजत दलाल की जीत की उम्मीद थी. करणवीर मेहरा के विनर बनने से रजत दलाल के फैंस को धक्का लगा है. ऐसे में इन लोगों ने विजय विक्रम सिंह से ही बदला लेना शुरू कर दिया है.

Source: Instagram

बिग बॉस के फैसले तो शो के मेकर्स किया करते हैं. हालांकि मेकर्स के इन फैसलों का खामियाजा अब विजय विक्रम सिंह को भुगतना पड़ रहा है.

Source: Instagram

लोगों का आरोप है कि विजय विक्रम सिंह के कहने पर करणवीर मेहरा को बिग बॉस का विनर बनाया गया है. लोग ये भूल रहे हैं कि विजय विक्रम सिंह शो में केवल एक नरेटर का काम करते हैं,

Source: Instagram

विजय विक्रम सिंह ने फैंस से अपील की है कि लोग उनको धमकी और गालियां न दें. बिग बॉस फिनाले में जो कुछ भी हुआ है इसमें इनका कोई भी हाथ नहीं है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: बिग बॉस कि इस X कंटेस्टेंट ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, बैकलेस ब्लाउज में दिए पोज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.