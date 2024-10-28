Bigg Boss 18: 20 दिन में ही शो से हुआ इस एक्ट्रेस का पत्ता साफ
Ankita Kumari
| Oct 28, 2024
सलमान खान का फेमस कंट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 18' खूब सुर्खियां बटोर रहा है.
बिग बॉस ने शो में पूरे 18 कंटेस्टेंट्स लेकर आए थे. धीरे-धीरे शो से कंटेस्टेंट्स बाहर होते जा रहे हैं.
इस वीकेंड के वार में शो में अजय देवगन और रोहित शेट्टी अपनी अपकमिंग फिल्म 'सिंघम अगेन' का प्रमोशन करने पहुंचे.
फिल्म 'सिंघम अगेन' के डायरेक्टर रोहित शेट्टी घर ने घर के अंदर जाकर कंटेस्टेंट्स को कुछ टास्क दिए.
रोहित शेट्टी नायरा बनर्जी को अपने साथ लेकर शो से बाहर आए.
इस हफ्ते टीवी एक्ट्रेस नायरा बनर्जी घर से बेघर हो गई हैं.
बता दें, शो के पहले हफ्ते में गधराज घर से बाहर हुए थे.
कुछ काम के वजह से गुणरत्न सदावर्ते भी शो से फिलहाल बाहर हैं.
वहीं पिछले हफ्ते वायरल भाभी के नाम से मशहूर हेमा शर्मा शो से इविक्ट हुईं थी.
