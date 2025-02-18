खुद को फिट रखने के लिए इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करती हैं नायरा बनर्जी

नायरा बनर्जी ने कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि आप विनर बन सकती थीं. पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो मैं शो से बाहर हो गई. अगर मैं विवियन डीसेना और करणवीर मेहरा जैसे लोगों के सामने नहीं होती तो शायद ऐसा नहीं होता. Source: Instagram