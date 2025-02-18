खुद को फिट रखने के लिए इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करती हैं नायरा बनर्जी
Shivani DukshSource:
Bollywoodlife.com | Feb 18, 2025
बिग बॉस 18 स्टार नायरा बनर्जी टीवी की सबसे स्टाइलिश अदाकाराओं में से एक हैं. नायरा बनर्जी का परफेक्ट फिगर उनको और भी हसीन बनाता है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि नायरा बनर्जी खुद को कैसे फिट रखती हैं.
बॉलीवुड लाइफ के बात करते हुए ने अपने फिटनेस सीक्रेट फैंस के साथ शेयर किए हैं. नायरा बनर्जी अपने वर्कआउट के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं.
नायरा बनर्जी ने कहा, मैं एक बंगाली हूं. ऐसे में मेरा खानपान तो सॉलिड होता ही है. इसके लिए मुझे खास मेहनत नहीं करनी होती.
नायरा बनर्जी ने इस दौरान ये तक बताया कि वो इस समय एक प्ले में काम कर रही हैं. थिएटर में काम करके नायरा बनर्जी बहुत खुश हैं. नायरा बनर्जी लाइव फैंस का मनोरंजन करके काफी खुश हैं.
नायरा बनर्जी ने बताया कि बिग बॉस 18 के मेकर्स ने उनका दिल तोड़ दिया है. नायरा बनर्जी ने कहा मुझे उम्मीद थी कि उनको वाइल्ड कार्ड के तौर पर बुलाया जाएगा. हालांकि मेकर्स ने ऐसा नहीं किया.
नायरा बनर्जी ने कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि आप विनर बन सकती थीं. पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो मैं शो से बाहर हो गई. अगर मैं विवियन डीसेना और करणवीर मेहरा जैसे लोगों के सामने नहीं होती तो शायद ऐसा नहीं होता.
नायरा बनर्जी ने खुलासा किया बिग बॉस में मेरे वोट्स कम नहीं थे. फिर भी चैनल ने मुझे बाहर किया. मेरे जाने का कोई मतलब नहीं था. मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा. हालांकि अब मैं मूव ऑन कर चुकी हूं.
नायरा बनर्जी की मार्च में एक नेटफ्लिक्स की सीरीज रिलीज होने वाली है. वहीं नायरा बनर्जी बॉलीवुड में भी एंट्री करने की तैयारी कर रही हैं. हालांकि नायरा बनर्जी ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा खुलासे नहीं किए.
