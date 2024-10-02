Bigg Boss 18: दूसरी कंफर्म कंटेस्टेंट बनी ये हसीना, निया से लेगी पंगा?

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 02, 2024

बिग बॉस 18 का पहला कंफर्म कंटेस्टेंट मिल गया है.

Source: Bollywoodlife.com

निया शर्मा इस सीजन की पहली कंटेस्टेंट हैं, जो घर में एंट्री लेंगी,

Source: Bollywoodlife.com

अब बिग बॉस 18 की दूसरी कंफर्म कंटेस्टेंट का नाम भी खुल गया है.

Source: Bollywoodlife.com

दावा है कि एलिस कौशिक बिग बॉस 18 में एंट्री लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एलिस कौशिक इस सीजन की पूरी कंफर्म कंटेस्टेंट हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एलिस का नाम ई-टाइम्स की रिपोर्ट में सामने आया है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि एलिस कौशिक टीवी सीरियल पांड्या स्टोर में नजर आई थीं.

Source: Bollywoodlife.com

बिग बॉस 17 में भी एलिस का नाम सामने आया था.

Source: Bollywoodlife.com

तब दावा किया जा रहा था कि एलिस अपने बॉयफ्रेंड कंवर ढिल्लों के साथ एंट्री लेंगी.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि, ऐसा हो नहीं पाया और अब वह अकेली शो में नजर आएंगी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: नवरात्रि में 9 दिन इन हसीनाओं के ऑउटफिट्स को करें कॉपी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.