Bigg Boss 18: दूसरी कंफर्म कंटेस्टेंट बनी ये हसीना, निया से लेगी पंगा?
Kavita
| Oct 02, 2024
बिग बॉस 18 का पहला कंफर्म कंटेस्टेंट मिल गया है.
निया शर्मा इस सीजन की पहली कंटेस्टेंट हैं, जो घर में एंट्री लेंगी,
अब बिग बॉस 18 की दूसरी कंफर्म कंटेस्टेंट का नाम भी खुल गया है.
दावा है कि एलिस कौशिक बिग बॉस 18 में एंट्री लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
एलिस कौशिक इस सीजन की पूरी कंफर्म कंटेस्टेंट हैं.
एलिस का नाम ई-टाइम्स की रिपोर्ट में सामने आया है.
बता दें कि एलिस कौशिक टीवी सीरियल पांड्या स्टोर में नजर आई थीं.
बिग बॉस 17 में भी एलिस का नाम सामने आया था.
तब दावा किया जा रहा था कि एलिस अपने बॉयफ्रेंड कंवर ढिल्लों के साथ एंट्री लेंगी.
हालांकि, ऐसा हो नहीं पाया और अब वह अकेली शो में नजर आएंगी.
