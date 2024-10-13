Bigg Boss 18: पहले हफ्ते सलमान के गुस्से का शिकार बनी ये कंटेस्टेंट
Pratibha Gaur
| Oct 13, 2024
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 18' में काफी हंगामा देखने को मिल रहा है.
एक ही हफ्ते में 'बिग बॉस 18' में जमकर लड़ाइयां हुईं.
जिसके बाद 'वीकेंड का वार' के दिन सलमान खान काफी गुस्से में दिखे.
उन्होंने कई कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास लगाई.
हालांकि इस दौरान सलमान खान का गुस्सा नायरा बनर्जी पर जमकर फूटा.
वैसे तो सलमान ने अविनाश समेत कई कंटेस्टेंट्स को लताड़ा
लेकिन उनके निशाने पर सबसे ज्यादा नायरा बनर्जी रहीं.
सलमान खान ने कहा कि नायरा इस पूरे हफ्ते केवल 4 बार दिखीं.
उन्होंने ये भी कहा कि नायरा अपना खेल नहीं खेल ढंग से नहीं खेल रही हैं.
