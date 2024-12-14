Karan Veer Mehra के इस दुश्मन के पीछे पड़े Salman Khan, Bigg Boss 18 में लगाई क्लास

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Dec 14, 2024

बिग बॉस 18 में सलमान खान का गुस्सा एक सितारे पर फूट गया है.

Source: Instagram

यहां हम बात कर रहे हैं टीवी एक्टर विवियन डीसेना की जो कि करणवीर मेहरा के पक्के दुश्मन हैं.

Source: Instagram

सलमान खान ने आते ही विवियन डीसेना के एटीट्यूड पर सवाल खड़े कर दिए.

Source: Instagram

सलमान खान ने कहा कि अगर विवियन डीसेना नहीं सुधरे तो वो घर से बेघर हो जाएंगे.

Source: Instagram

सलमान खान ने दावा किया कि जल्द ही विवियन डीसेना को अपनी हरकतों पर पछतावा होगा.

Source: Instagram

सलमान खान ने कहा कि विवियन डीसेना अपने आगे किसी को कुछ न समझकर गलती कर रहे हैं.

Source: Instagram

सलमान खान के आगे इस बार विवियन डीसेना की बोलती बंद हो गई.

Source: Instagram

बिग बॉस 18 के लेटेस्ट प्रोमो में विवियन डीसेना सलमान खान की बात बड़े ही ध्यान से सुनते नजर आए.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: क्या Priyanka Chopra करेंगी साउथ के इस सुपरस्टार के साथ इंडियन फिल्म्स में Comeback?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.