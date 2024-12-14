Karan Veer Mehra के इस दुश्मन के पीछे पड़े Salman Khan, Bigg Boss 18 में लगाई क्लास
Shivani Duksh
| Dec 14, 2024
बिग बॉस 18 में सलमान खान का गुस्सा एक सितारे पर फूट गया है.
यहां हम बात कर रहे हैं टीवी एक्टर विवियन डीसेना की जो कि करणवीर मेहरा के पक्के दुश्मन हैं.
सलमान खान ने आते ही विवियन डीसेना के एटीट्यूड पर सवाल खड़े कर दिए.
सलमान खान ने कहा कि अगर विवियन डीसेना नहीं सुधरे तो वो घर से बेघर हो जाएंगे.
सलमान खान ने दावा किया कि जल्द ही विवियन डीसेना को अपनी हरकतों पर पछतावा होगा.
सलमान खान ने कहा कि विवियन डीसेना अपने आगे किसी को कुछ न समझकर गलती कर रहे हैं.
सलमान खान के आगे इस बार विवियन डीसेना की बोलती बंद हो गई.
बिग बॉस 18 के लेटेस्ट प्रोमो में विवियन डीसेना सलमान खान की बात बड़े ही ध्यान से सुनते नजर आए.
