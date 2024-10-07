बिग बॉस 18 में पहले दिन भिड़े ये 4 कंटेस्टेंट्स, मचा कोहराम
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 07, 2024
सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 18 शुरू हो गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
शो में इस बार कुल 18 कंटेस्टेंट्स ने एक साथ धमाकेदार एंट्री ली है.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, शो में आते ही कंटेस्टेंट्स के बीच पंगे होने शुरू हो गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान के शो में पहले दिन ही 4 कंटेस्टेंट भिड़ चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तेजिंदर बग्गा और रजत दलाल के बीच जमकर बहस हुई.
Source:
Bollywoodlife.com
दोनों के बीच बहस रजत दलाल के किसी पुराने विवाद के चलते हुए थी
Source:
Bollywoodlife.com
चुम दरांग और शहजादा धामी भी किचन एरिया के सामने बुरी तरह भिड़ गए.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि शहजादा धामी चुम का मजाक उड़ाते हुए दिख चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस वजह से उन्हें बुरी तरह ट्रोल भी किया गया.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अरबाज खान करने जा रहे हैं तीसरी शादी? पत्नी शूरा का बनाया मजाक
अगली वेब स्टोरी देखें.