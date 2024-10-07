बिग बॉस 18 में पहले दिन भिड़े ये 4 कंटेस्टेंट्स, मचा कोहराम

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 07, 2024

सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 18 शुरू हो गया है.

शो में इस बार कुल 18 कंटेस्टेंट्स ने एक साथ धमाकेदार एंट्री ली है.

हालांकि, शो में आते ही कंटेस्टेंट्स के बीच पंगे होने शुरू हो गए हैं.

सलमान खान के शो में पहले दिन ही 4 कंटेस्टेंट भिड़ चुके हैं.

तेजिंदर बग्गा और रजत दलाल के बीच जमकर बहस हुई.

दोनों के बीच बहस रजत दलाल के किसी पुराने विवाद के चलते हुए थी

चुम दरांग और शहजादा धामी भी किचन एरिया के सामने बुरी तरह भिड़ गए.

बता दें कि शहजादा धामी चुम का मजाक उड़ाते हुए दिख चुके हैं.

इस वजह से उन्हें बुरी तरह ट्रोल भी किया गया.

