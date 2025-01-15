Bigg Boss 18: फिनाले वीक में कटेगा इस कंटेस्टेंट का पत्ता, ट्रॉफी के नजदीक आकर हुईं बेघर
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 15, 2025
सलमान खान के कंट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 18' का ग्रैंड फिनाले 19 जनवरी को होने वाला है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिनाले वीक में शो में अब 7 कंटेस्टेंट्स बचे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में बिग बॉस 18 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स की मानें तो मिड वीक इविक्शन में शिल्पा शिरोडकर घर से बाहर हो गई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि अभी तक इस खबर का आधिकारिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन फैन पेज के मुताबिक सबसे कम वोट्स शिल्पा को मिले थे, जिसके बाद उन्हें इविक्ट कर दिया गया.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि शो में शिल्पा शिरोडकर और करणवीर मेहरा की दोस्ती को काफी पसंद किया गया.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अब ऐसे में देखना होगा कि शिल्पा के बाद टॉप 6 कंटेस्टेंट्स में कौन-सा सदस्य आउट होता है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि बिग बॉस 18 में करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: एक्ट्रेस से बनी साध्वी, छोड़ा TV का पॉपुलर शो, जानें अब कहां हैं ये अभिनेत्री
अगली वेब स्टोरी देखें.