श्रुतिका अर्जुन की हुई शहनाज गिल से तुलना, ट्रोलर्स ने लगाई क्लास
Ankita Kumari
| Oct 07, 2024
रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' का आगाज कलर्स टीवी पर हो चुका है.
इस बार भी सुपरस्टार सलमान खान ही शो को होस्ट करने वाले हैं.
इस बार 'बिग बॉस 18' के मेकर्स एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट लेकर आए हैं.
श्रुतिका अर्जुन भी 'बिग बॉस 18' में शिरकत करने पहुंची थीं.
श्रुतिका अर्जुन राज 'बिग बॉस 18' की छठी कंटेस्टेंट है.
श्रुतिका अर्जुन राज 'बिग बॉस 18' में आते ही ट्रोल हो गईं.
लोग श्रुतिका अर्जुन की तुलना शहनाज कौर गिल से कर रहे हैं.
दरअसल, श्रुतिका अर्जुन शो में आते ही सलमान खान के साथ फ्लर्ट करती दिखीं.
बिना रुके श्रुतिका इतना कुछ बोल गईं कि सलमान के साथ-साथ तजिंदर सिंह बग्गा भी चकरा गए.
