Bigg Boss 18 खत्म होते ही Naagin 7 का हिस्सा बनेंगी Chahat Pandey? तस्वीरें देखकर हुआ फैंस को शक
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 03, 2025
सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि चाहत पांडे नागिन 7 का हिस्सा बनने वाली हैं.
Source:
instagram
दरअसल चाहत पांडे की कुछ तस्वीरें फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं.
Source:
instagram
इन तस्वीरों में चाहत पांडे नागिन के अवतार में नजर आ रही हैं.
Source:
Instagram
चाहत पांडे की इन तस्वीरों को देखकर आप भी धोखा खा जाएंगे.
Source:
Instagram
आपको जानकर हैरानी होगी कि चाहत पांडे की ये तस्वीरें फैंस ने एडिट करके बनाई हैं.
Source:
Instagram
हाल ही में बिग बॉस 18 के घर में चाहत पांडे की मां ने एंट्री की है.
Source:
Instagram
चाहत पांडे की मां के आते ही दावा किया जा रहा है कि उनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है.
Source:
Instagram
जात अलग होने की वजह से चाहत पांडे की मां ने उनका ब्रेकअप करवा दिया.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: Aryan Khan की रूमर्ड गर्लफ्रेंड लैरिसा बोन्सी की इन तस्वीरों से नहीं हटेंगी निगाहें
अगली वेब स्टोरी देखें.