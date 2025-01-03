Bigg Boss 18 खत्म होते ही Naagin 7 का हिस्सा बनेंगी Chahat Pandey? तस्वीरें देखकर हुआ फैंस को शक

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 03, 2025

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि चाहत पांडे नागिन 7 का हिस्सा बनने वाली हैं.

दरअसल चाहत पांडे की कुछ तस्वीरें फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं.

इन तस्वीरों में चाहत पांडे नागिन के अवतार में नजर आ रही हैं.

चाहत पांडे की इन तस्वीरों को देखकर आप भी धोखा खा जाएंगे.

आपको जानकर हैरानी होगी कि चाहत पांडे की ये तस्वीरें फैंस ने एडिट करके बनाई हैं.

हाल ही में बिग बॉस 18 के घर में चाहत पांडे की मां ने एंट्री की है.

चाहत पांडे की मां के आते ही दावा किया जा रहा है कि उनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है.

जात अलग होने की वजह से चाहत पांडे की मां ने उनका ब्रेकअप करवा दिया.

