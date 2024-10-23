'बिग बॉस 18' में सलमान से माफी मांगेंगे करणवीर, वजह जानकर लगेगा झटका
Shivani Duksh
| Oct 23, 2024
बिग बॉस 18 स्टार करणवीर मेहरा ने सलमान खान को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है.
करणवीर मेहरा ने दावा किया है कि वो सलमान खान से माफी मांगना चाहते हैं.
करणवीर ने घरवालों को बताया कि एक बार वो सलमान खान के घर के बाहर पहुंच गए थे.
यहां पर करणवीर ने हार्न बजाकर सबको परेशान कर दिया था.
अब करणवीर को अपनी गलती का एहसास होता है.
करणवीर ने खुलासा किया है कि बिग बॉस 18 के पहले ही दिन वो सॉरी बोलना चाहते थे.
अब करणवीर वीकेंड का वार में सलमान खान से अपने मन की बात बताने वाले हैं.
करणवीर को नहीं पता है कि सलमान किस दौर से गुजर रहे हैं.
