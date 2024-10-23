'बिग बॉस 18' में सलमान से माफी मांगेंगे करणवीर, वजह जानकर लगेगा झटका

Shivani Duksh Source: Instagram | Oct 23, 2024

बिग बॉस 18 स्टार करणवीर मेहरा ने सलमान खान को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है.

Source: Instagram

करणवीर मेहरा ने दावा किया है कि वो सलमान खान से माफी मांगना चाहते हैं.

Source: Instagram

करणवीर ने घरवालों को बताया कि एक बार वो सलमान खान के घर के बाहर पहुंच गए थे.

Source: Instagram

यहां पर करणवीर ने हार्न बजाकर सबको परेशान कर दिया था.

Source: Instagram

अब करणवीर को अपनी गलती का एहसास होता है.

Source: Instagram

करणवीर ने खुलासा किया है कि बिग बॉस 18 के पहले ही दिन वो सॉरी बोलना चाहते थे.

Source: Instagram

अब करणवीर वीकेंड का वार में सलमान खान से अपने मन की बात बताने वाले हैं.

Source: Instagram

करणवीर को नहीं पता है कि सलमान किस दौर से गुजर रहे हैं.

Source: Instagram

