SIIMA अवॉर्ड्स 2025 TV की इस हसीना ने रचा इतिहास
Shivani Duksh
| Sep 13, 2025
बॉलीवुड और टीवी अदाकारा नायरा बनर्जी हाल ही में SIIMA अवॉर्ड्स 2025 का हिस्सा बनने पहुची थीं.
SIIMA अवॉर्ड्स 2025 के रेड कारपेट पर नायरा बनर्जी ने देसी अंदाज में एंट्री मारी.
मौका मिलते ही नायरा बनर्जी ने इस अवॉर्ड शो में अपना वैस्ट्रन ग्लैमरस अंदाज भी जमाने के सामने पेश किया.
बता दें नायरा बनर्जी जल्द ही बॉलीवुड फिल्म वन टू छा छा छा में नजर आने वाली हैं.
नायरा बनर्जी की ये फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है जिसका उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है.
फिल्म रिलीज से ठीक पहले SIIMA अवॉर्ड्स 2025 के रेड पर जाना नायरा बनर्जी के लिए और भी खास हो गया है.
नायरा बनर्जी SIIMA अवॉर्ड्स 2025 के रेड पर अपने फैंस और मीडिया से वन टू छा छा छा के बारे में बात करती नजर आईं.
टीवी के अलावा बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया में भी नायरा बनर्जी अब एक बड़ा नाम बन चुकी हैं.
