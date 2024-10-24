'बिग बॉस 18' के फिनाले में जाने लायक हैं ये 5 कंटेस्टेंट्स

Ankita Kumari | Oct 24, 2024

रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' दिन-ब-दिन और भी दिलचस्प होते जा रहा है.

इस बार बिग बॉस के घर एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट्स आए हैं.

इस सीजन में तमाम कंटेस्टेंट्स का गेम फैंस को पसंद आ रहा है.

टीवी एक्टर करणवीर मेहरा की गेम स्ट्रेटजी की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं.

फिटनेस ट्रेनर रजत दलाल का भी गेम अब लोग समझ रहे हैं.

कलर्स के लाडले विवियन डीसेना को फैंस बहुत प्यार दे रहे हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर का भी गेम काफी स्ट्रांग है.

अविनाश मिश्रा का गेम लोगों को धीरे-धीरे समझ आ रहा है.

गेम के हिसाब से ये 5 कंटेस्टेंट 'बिग बॉस 18' के फिनाले में जाने लायक हैं.

