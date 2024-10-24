'बिग बॉस 18' के फिनाले में जाने लायक हैं ये 5 कंटेस्टेंट्स
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 24, 2024
रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' दिन-ब-दिन और भी दिलचस्प होते जा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस बार बिग बॉस के घर एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट्स आए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस सीजन में तमाम कंटेस्टेंट्स का गेम फैंस को पसंद आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी एक्टर करणवीर मेहरा की गेम स्ट्रेटजी की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिटनेस ट्रेनर रजत दलाल का भी गेम अब लोग समझ रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कलर्स के लाडले विवियन डीसेना को फैंस बहुत प्यार दे रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर का भी गेम काफी स्ट्रांग है.
Source:
Bollywoodlife.com
अविनाश मिश्रा का गेम लोगों को धीरे-धीरे समझ आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
गेम के हिसाब से ये 5 कंटेस्टेंट 'बिग बॉस 18' के फिनाले में जाने लायक हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: फेस्टिवल में ट्राई कर सकती हैं कंगना रनौत के ये इंडियन आउटफिट
अगली वेब स्टोरी देखें.