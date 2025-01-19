Bigg Boss 18: शो में आकर इन कंटेस्टेंट्स ने बहाए खून के आंसू, Vivian Dsena को भी होगा पछतावा?

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Jan 19, 2025

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस में आकर कई कंटेस्टेंट पछता चुके हैं.

हिमांशी खुराना ने बताया था कि इस शो के बाद वह डिप्रेशन का शिकार हो गई थीं

एमसी स्टेन शो में आकर कई बार बाहर निकलने की बात करते दिखे थे

निमृत कौर अहलूवालिया भी शो में फूट फूटकर रोती हुई दिखी थीं

शालीन भनोट की छवि शो में आकर काफी ज्यादा खराब हो गई थीं.

कविता कौशिक ने भी माना था कि शो में जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थीं.

बिग बॉस में आकर टीना दत्ता ने अपनी छवि को काफी खराब कर लिया था. वह खूब ट्रोल हुईं.

विवियन डीसेना टीवी के बेस्ट एक्टर हैं, लेकिन बिग बॉस 18 में आकर वह कई बार ट्रोल हुए.

ईशा सिंह भी हिट टीवी एक्ट्रेस होने के बावजूद लोगों के निशाने पर आ गई हैं.

