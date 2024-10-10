'बिग बॉस 18' के इन कंटेस्टेंट्स को अभी तक नहीं मिल पाया हमसफर
दो शादियां टूटने के बाद करण वीर मेहरा अभी फिलहाल सिंगल हैं.
टीवी एक्टर शहजादा धामी अभी तक सिंगल हैं.
अरुणाचल की एक्ट्रेस चुम दरांग को अभी तक कोई पार्टनर नहीं मिला है.
टीवी एक्ट्रेस एलिस कौशिक फिलहाल अकेली हैं.
टीवी की बहू चाहत पांडे अभी तक सिंगल हैं.
मुस्कान बामने को अभी तक कोई हमसफर नहीं मिला है.
अपने बॉयफ्रेंड निशांत मलखानी से ब्रेकअप के बाद नायरा बनर्जी अभी सिंगल हैं.
टीवी एक्टर अविनाश मिश्रा फिलहाल सिंगल हैं.
तजिंदर पाल सिंह बग्गा को अभी तक कोई पार्टनर नहीं मिला है.
रजत दलाल को अभी तक कोई हमसफर नहीं मिला है.
टीवी एक्ट्रेस ईशा सिंह फिलहाल सिंगल हैं.
