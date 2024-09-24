नए सीजन्स के साथ लौटेंगे ये शोज, TRP में मचेगी उथलपुथल
Shivani Duksh
| Sep 24, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसे शोज के बारे में बताएंगे जिनका नया सीजन टीवी पर आएगा।
खबर है कि लापतागंज का नया सीजन सब टीवी पर आने वाला है।
लापतागंज सब टीवी के हिट शोज में एक रह चुका है।
मैडम सर 2 की भी मेकर्स इस समय तैयारी कर रहे हैं।
मैडम सर ने भी लोगों को जमकर हंसाया था।
बिग बॉस 18 अक्टूबर में ऑनएयर होने वाला है।
इंडियन आइडल के अगले सीजन को लेकर भी कई खबरें आ रही हैं।
केबीसी 16 ने भी कुछ समय पहले ही टीवी की दुनिया में एंट्री की है।
