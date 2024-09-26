टीवी पर दस्तक देंगे ये 10 धमाकेदार शो
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 26, 2024
रिएलिटी शो 'बिग बॅास सीजन 18' में होस्ट सलमान खान की फिर से एंट्री होने जा रही है।
Source:
Bollywoodlife.com
एकता कपूर फिर से 'लॅाकअप' के सीजन 2 को टीवी पर लाने वाली है।
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं सीरियल 'नागिन' के सीजन 7 का भी एकता कपूर ऐलान कर चुकीं हैं ।
Source:
Bollywoodlife.com
सीरियल 'डोरे सीजन 2' के साथ फिर से कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होगा।
Source:
Bollywoodlife.com
रोनित रॅाय अपने सुपरहिट शो 'अदालत' के जरिए फिर टीवी की दुनिया में एंट्री कर रहे है।
Source:
Bollywoodlife.com
शो तेनाली रामा' भी नए अवतार में फिर से लोगों का एंटरटेनमेंट करने आ रहा है।
Source:
Bollywoodlife.com
हॅारर शो 'आहट' भी सोनी टीवी पर फिर से नज़र आ सकता है
Source:
Bollywoodlife.com
ऐतिहासिक सीरियल 'चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान' का प्रोमो भी सोनी टीवी पर आ चुका है।
Source:
Bollywoodlife.com
'ध्रुव-तारा' शो फिर से सीजन 2 के साथ धांसू एंट्री करने वाला है।
Source:
Bollywoodlife.com
सोनी टीवी का क्राइम थ्रिलर शो 'CID' भी टीवी पर कमबैक करने जा रहा है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन 10 साइको-थ्रिलर वेब सीरीज को देख दिमाग हो जाएगा बंद
अगली वेब स्टोरी देखें.