Bigg Boss 18: फिनाले से पहले लीक हुए टॉप 3 कंटेस्टेंट्स के नाम

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 15, 2025

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 18' का ग्रैंड फिनाले 19 फरवरी को होने वाला है.

शिल्पा शिरोडकर के इविक्शन के बाद अब घर में टॉप 6 कंटेस्टेंट्स बचे हैं.

जिनमें विवियन डीसेना, करणवीर मेहरा, चुम दरांग, ईशा सिंह, अविनाश मिश्रा और रजत दलाल का नाम शामिल है.

ऐसे में अब हर कोई यह जानने के लिए एक्साइटे है कि शो में टॉप 3 लिस्ट में कौन-कौन से कंटेस्टेंट्स होंगे.

फैन पेज द खबरी की रिपोर्ट के अनुसार बिग बॉस 18 की टॉप 3 लिस्ट में अविनाश मिश्रा का नाम कहीं नहीं है.

इस लिस्ट के मुताबिक पहले नंबर पर विवियन डीसेना हैं.

तो वहीं दूसरे नंबर पर रजत दलाल हैं.

इस लिस्ट के मुताबिक तीसरे नंबर पर करणवीर मेहरा होंगे.

रिपोर्ट की मानें तो चौथे नंबर पर चुम दरांग और पांचवें नबर पर अविनाश मिश्रा होंगे.

