'बिग बॉस 18' के टॉप 5 में पहुंचे ये घरवाले, नंबर 1 पर है ये कंटेस्टेंट

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 12, 2024

रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' लोगों का एंटरटेन कर रहा है.

सलमान खान एक बार फिर शो को होस्ट कर रहे हैं.

ऑरमैक्स मीडिया ने शो के टॉप 5 कंटेस्टेंट की लिस्ट जारी है.

लिस्ट में पहले नंबर पर रजत दलाल हैं.

शिल्पा शिरोडकर लिस्ट में दूसरे नंबर पर काबिज हैं.

विवियन डीसेना को लिस्ट में तीसरा नंबर मिला है.

लिस्ट में चौथे नंबर पर चाहत पांडे ने जगह बनाई है.

करनवीर मेहरा को लिस्ट में पांचवां स्थान मिला है.

