बिग बॉस 18 स्टार निया शर्मा हो चुकी हैं इन 5 कॉन्ट्रोवर्सीज की शिकार
Ankita Kumari
| Sep 30, 2024
'बिग बॉस 18' कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है.
फैंस जानना चाहते हैं कि 'बिग बॉस 18' में कौन-कौन से कंटेस्टेंट्स हिस्सा लेने वाले हैं.
'खतरों के खिलाड़ी 14' के फिनाले में निया शर्मा ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि वह 'बिग बॉस 18' का हिस्सा बनेंगी.
बता दें, निया शर्मा कई कॉन्ट्रोवर्सीज का हिस्सा भी बनीं हैं.
निया शर्मा को फीमेल को-एक्ट्रेस रिहाना पंडित को लिप किस करने पर काफी ट्रोल किया गया था.
अपने जन्मदिन पर निया शर्मा अश्लील केक काटकर सुर्खियों में आ गई थीं.
अपने रिवीलिंग लुक को लेकर निया शर्मा कई बार ट्रोल हो चुकी हैं.
पर्ल पुरी के मामले में निया और देवोलीना के बीच हुई कैट फाइट को लेकर लोगों ने निया की खूब आलोचना की थी.
शो 'जमाई राजा' के दौरान रवि दुबे और निया शर्मा अपनी कोल्ड वॉर के चलते सुर्खियों में आए थे.
