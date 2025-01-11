Bigg Boss 18 के टॉप 5 में हैं ये कंटेस्टेंट, लोगों ने बताया कौन बनेगा विनर?

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 11, 2025

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' अपने अंतिम पड़ाव पर है. इसका जल्द ही फिनाले होने वाला है.

शो 'बिग बॉस 18' के टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट लिस्ट सामने आई हैं.

लिस्ट के मुताबिक, पहले नंबर पर रजत दलाल काबिज हैं.

सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट करके रजत दलाल को 'बिग बॉस 18' का विनर बता रहे हैं.

लिस्ट में दूसरे नंबर पर विवियन डीसेना ने कब्जा जमाया है.

करण वीर मेहरा को लिस्ट में तीसरे नंबर की पोजीशन मिली है.

शिल्पा शिरोडकर लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं.

शो के पांचवें कंटेस्टेंट के तौर पर अविनाश मिश्रा है.

'बिग बॉस 18' में सलमान खान किसे विनर की ट्रॉफी पकड़ाते हैं, ये देखने वाली बात होगी.

