मुझे पर शराब फेंकी, उठाया हाथ, 'वायरल भाभी' ने लगाए हस्बैंड की खोली पोल

हेमा शर्मा ने मौका मिलते ही अपने पति पर पलटवार कर दिया है.

हेमा शर्मा ने दावा किया है कि उनका पति उनके मुंह पर शराब फेंकता था.

शराब के नशे में पति हेमा शर्मा की पिटाई करता था.

पति कई बार हेमा शर्मा का गला भी दबा चुका है.

हेमा शर्मा ने बताया कि उनको बात बात पर तलाक की धमकी दी जाती थी.

हेमा शर्मा ने खुलासा किया कि उनको बार बार गालियां दी जाती थीं.

हेमा शर्मा अपने पति के एहसान के तले दबी थीं. तभी वो कुछ कर न सकीं.

हेमा शर्मा ने तो दलजीत कौर को भी शादी न करने की सलाह दी थी.

