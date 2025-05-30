Bigg Boss 19: पांच महीनों के लिए बिग बॉस हाउस में कैद होंगे ये सितारे? मेकर्स ने किया अप्रोच
Pratibha Gaur
| May 30, 2025
सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' जुलाई में शुरू होने वाला है.
इस साल यह शो 5 महीनों से अधिक चलने वाला है.
जिसके लिए मेकर्स ने तैयारी शुरू कर दी है.
वहीं अब मेकर्स ने 'बिग बॉस 19' के लिए सेलेब्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया है.
रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर राम कपूर को भी इस शो के लिए अप्रोच किया गया है.
टीवी के पॉपुलर एक्टर विक्रम सिंह चौहान को भी इस शो के लिए अप्रोच किया गया है.
वहीं राम कपूर की बीवी और एक्ट्रेस गौतमी कपूर भी इस शो में नजर आ सकती हैं.
चित्रांशी ध्यानी को भी 'बिग बॉस 19' के लिए अप्रोच किया गया है.
