Bigg Boss 19 में एंट्री लेगी 'वीर हनुमान' की 'कैकेयी', नाम हुआ कंफर्म
Pratibha Gaur
| Jul 09, 2025
सलमान खान का फेमस कंट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' लगातार सुर्खियों में बना हुआ है.
यह शो 3 अगस्त से कलर्स टीवी पर दस्तक देने वाला है.
इस सीजन सलमान खान का ये शो बेहद ही दिलचस्प होने वाला है.
दरअसल इस सीजन ना सिर्फ यह शो 4 महीने तक चलेगा बल्कि शो में सलमान खान के अलावा दो और होस्ट नजर आएंगे.
अब इसी बीच 'बिग बॉस 19' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.
रिपोर्ट्स की मानें तो 'वीर हनुमान' में 'कैकेयी' का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस हुनर हाली भी शो का हिस्सा बनेंगी.
रिपोर्ट्स की मानें तो हुनर को इस शो के लिए अप्रोच किया गया है और एक्ट्रेस ने भी हां कह दी है.
हालांकि इन खबरों पर अब तक हुनर हाली ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है.
बता दें कि बिग बॉस 19 को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.
