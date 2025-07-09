Bigg Boss 19 में एंट्री लेगी 'वीर हनुमान' की 'कैकेयी', नाम हुआ कंफर्म

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jul 09, 2025

सलमान खान का फेमस कंट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' लगातार सुर्खियों में बना हुआ है.

Source: Bollywoodlife.com

यह शो 3 अगस्त से कलर्स टीवी पर दस्तक देने वाला है.

Source: Bollywoodlife.com

इस सीजन सलमान खान का ये शो बेहद ही दिलचस्प होने वाला है.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल इस सीजन ना सिर्फ यह शो 4 महीने तक चलेगा बल्कि शो में सलमान खान के अलावा दो और होस्ट नजर आएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

अब इसी बीच 'बिग बॉस 19' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.

Source: Bollywoodlife.com

रिपोर्ट्स की मानें तो 'वीर हनुमान' में 'कैकेयी' का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस हुनर हाली भी शो का हिस्सा बनेंगी.

Source: Bollywoodlife.com

रिपोर्ट्स की मानें तो हुनर को इस शो के लिए अप्रोच किया गया है और एक्ट्रेस ने भी हां कह दी है.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि इन खबरों पर अब तक हुनर हाली ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि बिग बॉस 19 को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: देसी लुक में श्वेता तिवारी ने बरपाया कहर, सिल्वर कलर की साड़ी में लग रहीं कयामत

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.