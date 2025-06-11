Bigg Boss 19 में कदम रखेगी टीवी की ये बहू, घर में खूब होगा ड्रामा
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 11, 2025
सलमान खान का पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' जल्द ही टीवी पर दस्तक देने वाला है.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में अब मेकर्स इस शो के लिए सेलेब्स को अप्रोच कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो टीवी की एक पॉपुलर एक्ट्रेस 'बिग बॉस 19' में एंट्री लेगी.
Source:
Bollywoodlife.com
खबरों की मानें तो एक्ट्रेस कनिका मान को भी इस शो के लिए अप्रोच किया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि एक्ट्रेस कनिका मान 'गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा' में नजर आ चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस शो में कनिका के किरदार को काफी पसंद किया गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि अब तक यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि क्या कनिका इस शो का हिस्सा बनेंगी या नहीं?
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि बिग बॉस 19, 30 जुलाई से टीवी पर दस्तक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
इस साल यह शो 5.5 महीने तक प्रसारित होगा.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: क्राइम रोमांस पर आधारित है ये फिल्में, कहानी देख प्यार से हो जाएगा नफरत
अगली वेब स्टोरी देखें.