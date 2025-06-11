Bigg Boss 19 में कदम रखेगी टीवी की ये बहू, घर में खूब होगा ड्रामा

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jun 11, 2025

सलमान खान का पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' जल्द ही टीवी पर दस्तक देने वाला है.

ऐसे में अब मेकर्स इस शो के लिए सेलेब्स को अप्रोच कर रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो टीवी की एक पॉपुलर एक्ट्रेस 'बिग बॉस 19' में एंट्री लेगी.

खबरों की मानें तो एक्ट्रेस कनिका मान को भी इस शो के लिए अप्रोच किया गया है.

बता दें कि एक्ट्रेस कनिका मान 'गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा' में नजर आ चुकी हैं.

इस शो में कनिका के किरदार को काफी पसंद किया गया था.

हालांकि अब तक यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि क्या कनिका इस शो का हिस्सा बनेंगी या नहीं?

बता दें कि बिग बॉस 19, 30 जुलाई से टीवी पर दस्तक देगा.

इस साल यह शो 5.5 महीने तक प्रसारित होगा.

