Mamata Kulkarni समेत Bigg Boss 19 के लिए अप्रोच हुए ये सेलेब्स, तीसरा नाम उड़ाएगा होश

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jun 09, 2025

सलमान खान का सुपरहिट शो 'बिग बॉस 19' जुलाई में टीवी पर दस्तक देने वाला है.

ऐसे में मेकर्स अब शो के लिए बड़े-बड़े सितारों को अप्रोच कर रहे हैं.

अब उन कुछ सेलेब्स के नाम सामने आए हैं, जिन्हें 'बिग बॉस 19' के मेकर्स ने अप्रोच किया है.

रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस से साध्वी बनीं ममता कुलकर्णी को शो के लिए अप्रोच किया गया है.

वहीं टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ को भी मेकर्स ने तगड़ा ऑफर दिया है.

शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को भी सलमान खान के शो के लिए अप्रोच किया गया है.

टीवी के पॉपुलर धीरज धूपर को भी इस शो के लिए अप्रोच किया गया है.

फेमस इंफ्लुएंसर मिक्की मेकओवर को भी 'बिग बॉस 19' के लिए अप्रोच किया गया है.

बता दें कि 'बिग बॉस 19' 30 जुलाई से टीवी पर दस्तक देगा.

इस सीजन शो को बढ़ाकर 5 महीने कर दिया गया है.

