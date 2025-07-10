Bigg Boss 19 में होगी Reem Shaikh की एंट्री? एक्ट्रेस बोलीं- 'मैं बिल्कुल तैयार...'
Pratibha Gaur
| Jul 10, 2025
सलमान खान का फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' लगातार सुर्खियों में बना हुआ है.
यह रियलिटी शो 3 अगस्त से टीवी पर दस्तक देने वाला है.
अब इसी बीच बिग बॉस 19 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.
रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस रीम शेख 'बिग बॉस 19' में एंट्री करने वाली हैं.
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रीम शेख ने कहा कि वह अब इस शो के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.
रीम शेख ने कहा, 'बिग बॉस आपको बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस देता है, जिसमें खूब सारा ड्रामा होता है.'
रीम ने आगे कहा, 'यह आपको इमोशनल चैलेंजेस भी देता है और मुझे लगता है कि मैं ये चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार हूं.'
बता दें कि सलमान खान का शो इस सीजन 4 महीने तक चलेगा.
और बिग बॉस 19 की थीम 'रिवाइंड' रखी गई है.
