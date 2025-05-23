इस नए ट्विस्ट के साथ टीवी पर उतरेगा Bigg Boss 19, सलमान खान करेंगे...
Pratibha Gaur
| May 23, 2025
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.
बीते दिन खबरें आई थीं कि इस सीजन यह शो समय से पहले शुरू होने वाला है.
दावा किया जा रहा था कि 'बिग बॉस 19' 25 जुलाई से टीवी पर दस्तक देगा.
और इस सीजन भी सलमान खान ही रियलिटी शो को होस्ट करेंगे.
वहीं अब 'बिग बॉस 19' को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है.
रिपोर्ट्स की मानें तो इस सीजन यह शो 3 महीने नहीं बल्कि 5.5 महीने तक चलेगा.
ऐसे में अब दर्शकों को दोगुना एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा.
इस खबर के सामने आने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं.
