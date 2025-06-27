Bigg Boss 19: 5 या साढ़े 5 नहीं बल्कि इतने महीने तक चलेगा सलमान खान का शो, होगी ये थीम

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jun 27, 2025

सलमान खान का फेमस कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' 4 अगस्त को टीवी पर दस्तक देगा.

खबरें थीं कि 'बिग बॉस 19' साढ़े 5 महीने तक चलेगा.

लेकिन अब सलमान खान के शो को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं.

रिपोर्ट्स की मानें तो यह खबर 3.5 से 4 महीने तक चलेगा.

इसके अलावा 'बिग बॉस 19' की थीम 'रिवाइंड' होगी.

शो में इस सीजन में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं.

रिपोर्ट्स की मानें तो इस सीजन सीक्रेट रूम को भी फिर से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा.

तो वहीं बिग बॉस 19 में इस सीजन खूब सारे फिजिकल टास्क होंगे.

