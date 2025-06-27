Bigg Boss 19: 5 या साढ़े 5 नहीं बल्कि इतने महीने तक चलेगा सलमान खान का शो, होगी ये थीम
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 27, 2025
सलमान खान का फेमस कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' 4 अगस्त को टीवी पर दस्तक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
खबरें थीं कि 'बिग बॉस 19' साढ़े 5 महीने तक चलेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन अब सलमान खान के शो को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स की मानें तो यह खबर 3.5 से 4 महीने तक चलेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके अलावा 'बिग बॉस 19' की थीम 'रिवाइंड' होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
शो में इस सीजन में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स की मानें तो इस सीजन सीक्रेट रूम को भी फिर से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
तो वहीं बिग बॉस 19 में इस सीजन खूब सारे फिजिकल टास्क होंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सलमान खान ने खरीदी नई कार, कीमत सुन स्टार्स के भी छूटे पसीने
अगली वेब स्टोरी देखें.