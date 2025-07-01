ये बना Bigg Boss 19 का पहला कंफर्म कंटेस्टेंट, नाम जानकर लगेगा सबसे बड़ा झटका

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jul 01, 2025

सलमान खान का फेमस कंट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' लगातार सुर्खियों में बना हुआ है.

यह शो 3 अगस्त से कलर्स टीवी पर दस्तक देने वाला है.

वहीं अब 'बिग बॉस 19' से पहले कंफर्म कंटेस्टेंट का नाम सामने आया है.

इंडिया फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार Labubu का एआई वर्जन Habubu शो का पहला कंफर्म कंटेस्टेंट बना है.

बता दें कि Habubu यूएई की पहली रोबोट डॉल है.

ऐसे में अगर Habubu 'बिग बॉस 19' में एंट्री लेता है तो मेकर्स इतिहास रच देंगे.

बता दें कि बिग बॉस 19 का फॉर्मेट इस सीजन 'रिवाइंड' होने वाला है.

वहीं यह शो 3.5 से 4 महीने तक चलेगा.

बिग बॉस 19 को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

