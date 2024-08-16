बिग बॉस की इस हसीना की फोटोज देख लोगों ने कहा 'नेचुरल ब्यूटी'
हरियाणवी गाने की क्वीन 'सपना चौधरी' आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं हैं।
सपना चौधरी अपनी सुंदरता के लिए लिए भी जानी जाती हैं।
हाल ही में सपना चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।
सपना चौधरी ने फोटोज में ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है।
सोशल मीडिया पर सपना चौधरी की बिना मेकअप तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं।
इन फोटोज में सपना चौधरी बला की खूबसूरत लग रही हैं।
सपना चौधरी के इन फोटोज को देखकर लोग 'नेचुरल ब्यूटी' कमेंट कर रहें हैं।
फैंस सपना चौधरी की नेचुरल ब्यूटी की जमकर तारीफ कर रहें हैं।
आपको बता दें, सपना चौधरी सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस' में भी नजर आ चुकी हैं ।
