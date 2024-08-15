बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी, दोनों शो में धमाल मचा चुकी हैं टीवी की ये बहुएं

बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी, दोनों शो में धमाल मचा चुकी हैं टीवी की ये बहुएं
Source:
Bollywoodlife.com
Aug 15, 2024
तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस 15 की विनर थी और वह खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आईं थी।
Source:
Bollywoodlife.com
शिल्पा शिंदे बिग बॉस की विनर रह चुकी हैं और अब वह खतरों के खिलाड़ी 14 में भी हिस्सा लीं हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
सना मकबूल खतरों के खिलाड़ी में नजर आईं थी और वह हाल ही में बिग बॉस ओटीटी 3 की विजेता बनी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
करिश्मा तन्ना खतरों के खिलाड़ी जीत चुकी हैं और वह बिग बॉस में भी हिस्सा लीं थी।
Source:
Bollywoodlife.com
रुबीना दिलैक बिग बॉस की विनर रहीं थी और खतरों के खिलाड़ी में भी अच्छा परफॉर्म की थी।
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी दोनों में आ चुकी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता तिवारी बिग बॉस विजेता रही थी और खतरों के खिलाड़ी में भी काफी अच्छा खेलीं थी।
Source:
Bollywoodlife.com
जैस्मिन भसीन बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी दोनों में नजर आ चुकी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
टीना दत्ता भी खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस में हिस्सा लीं थी।
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में ऐश्वर्या शर्मा का भी नाम शामिल है।
Source:
Bollywoodlife.com
