बिग बॉस के लिए हर बार इनकार कर देते हैं ये सेलेब्स
Ankita Kumari
| Sep 17, 2024
एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी को कई बार बिग बॉस का ऑफर मिल चुका है।
अर्जुन बिजलानी काफी बार 'बिग बॉस' के ऑफर को ना कह चुके हैं।
इस लिस्ट में जेनिफर विंगेट का नाम भी शामिल है।
हर्षद चोपड़ा को कई बार 'बिग बॉस' का हिस्सा बनने के लिए अप्रोच किया गया है।
'अनुपमा' के वनराज शाह उर्फ सुधांशु पांडे ने बिग बॉस 18 का ऑफर ठुकरा दिया है।
एरिका फर्नांडिस कई बार 'बिग बॉस' के ऑफर को ठुकरा चुकी हैं।
करण पटेल को कई बार 'बिग बॉस' का ऑफर आया है लेकिन उन्होंने हर बार इसे ठुकराया है।
दृष्टि धामी ने भी कई बार 'बिग बॉस' के ऑफर लात मारा है।
शिवांगी जोशी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
