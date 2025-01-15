बीते 10 सालों में इतना बदल चुका है सलमान खान का 'बिग बॉस', ये रहा गिरती TRP का राज
Jan 15, 2025
बिग बॉस एक ऐसा शो है जो कि बीते 10 सालों से लोगों का मनोरंजन कर रहा है. हालांकि बीते 10 सालों में बिग बॉस के गेम में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं जिनकी वजह से शो के फेम पर बुरा असर पड़ा है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इन बदलावों के बारे में बताएंगे.
बिग बॉस में हर साल नियमों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं. इस बार दर्शक कई बार सोचने को मजबूर हो गए कि बिग बॉस में मेकर्स कर क्या रहे हैं. फैंस को अब बिग बॉस के नियम समझ आने बंद हो चुके हैं.
बिग बॉस के मेकर्स अपनी ही बात से मुकर जाते हैं. बीते सालों में अब तक कहा जाता था कि बिग बॉस का गेम रिश्तों के आधार पर खेला जाता है. इस बार खुद बिग बॉस ये बोल चुके हैं कि इस घर में दोस्ती काम नहीं आती.
बिग बॉस के मेकर्स पहले किसी के साथ भेदभाव नहीं किया करते थे. अब बिग बॉस के मेकर्स पर भेदभाव करने के आरोप लगना आम बात हो गई है. सीजन 18 में भी मेकर्स ने विवियन डीसेना को लेकर खूब मनमानी की है.
पहले बिग बॉस के मेकर्स फैंस की खुशी ध्यान में रखकर फैसले करते थे. अब बिग बॉस के फैसले एकतरफा होने लगे हैं. अब बिग बॉस के मेकर्स को किसी भी तरह की ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है.
एक जमाना था जब सलमान से लोग डरते थे. इस बार तो सलमान खान को भी बिग बॉस के घर की कठपुलती बना दिया गया. जो भी मेकर्स चाहते हैं सलमान खान के मुंह से केवल वही बातें निकलती हैं. ये बात अब फैंस हजम नहीं कर पाते.
पहले बिना वोटिंग के बिग बॉस से निकालना शो का ट्रैंड नहीं था लेकिन समय के साथ ये नियम भी बदल दिया गया. अब तो बिग बॉस के मेकर्स का जिसका मन करता है उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं.
एक जमाना था जब जबरदस्ती बाहर होने वाले सितारों को सीक्रेट रूम में रखा जाता था. इस बार ये खेल भी खत्म कर दिया गया. ऐसे में फैंस का दिल टूटना तो लाजमी है ही...
