बीते 10 सालों में इतना बदल चुका है सलमान खान का 'बिग बॉस', ये रहा गिरती TRP का राज

बिग बॉस एक ऐसा शो है जो कि बीते 10 सालों से लोगों का मनोरंजन कर रहा है. हालांकि बीते 10 सालों में बिग बॉस के गेम में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं जिनकी वजह से शो के फेम पर बुरा असर पड़ा है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इन बदलावों के बारे में बताएंगे. Source: Instagram