सपना चौधरी ने फिर लगाया सोशल मीडिया पर देसी तड़का
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 08, 2024
कुछ देर पहले ही सपना चौधरी ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं.
तस्वीरों में सपना चौधरी खेतों में जाती दिख रही हैं.
लगता है कि सपना चौधरी अपने पति के लिए खाना लेकर जा रही हैं.
तस्वीरों में सपना चौधरी लाल रंग के सूट में दिख रही हैं.
सपना चौधरी के हाथ में खाना और पानी नजर आ रहा है.
सपना चौधरी के इस अंदाज ने फैंस को चौंका दिया है.
लोग सपना चौधरी की तस्वीरों से नजर नहीं हटा पा रहे हैं.
फैंस कह रहे हैं कि सपना चौधरी आज भी पूरी तरह से देसी हैं.
