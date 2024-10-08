सपना चौधरी ने फिर लगाया सोशल मीडिया पर देसी तड़का

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 08, 2024

कुछ देर पहले ही सपना चौधरी ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं.

Source: Instagram

तस्वीरों में सपना चौधरी खेतों में जाती दिख रही हैं.

Source: Instagram

लगता है कि सपना चौधरी अपने पति के लिए खाना लेकर जा रही हैं.

Source: Instagram

तस्वीरों में सपना चौधरी लाल रंग के सूट में दिख रही हैं.

Source: Instagram

सपना चौधरी के हाथ में खाना और पानी नजर आ रहा है.

Source: Instagram

सपना चौधरी के इस अंदाज ने फैंस को चौंका दिया है.

Source: Instagram

लोग सपना चौधरी की तस्वीरों से नजर नहीं हटा पा रहे हैं.

Source: Instagram

फैंस कह रहे हैं कि सपना चौधरी आज भी पूरी तरह से देसी हैं.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: Singham Again: इन 5 वजह से हिट होगी अजय देवगन की ये फिल्म

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.