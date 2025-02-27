महाशिवरात्रि पर बिग बॉस फेम माहिरा शर्मा ने लगाई मेहंदी, फैंस बोले, 'तभी सिराज मोहम्मद'
Garima Singh
| Feb 27, 2025
टीवी एक्ट्रेस माहिरा शर्मा की पर्सनल लाइफ पर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है.
जबसे बिग बॉस फेम माहिरा शर्मा का नाम इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद सिराज के साथ जोड़ा गया है, तबसे उनकी हर एक तस्वीर पर फैंस की नजर होती है.
महाशिवरात्रि वाले दिन माहिरा शर्मा ने अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में माहिरा शर्मा हाथों में मेहंदी लगाए नजर आ रही हैं.
बिग बॉस फेम माहिरा शर्मा की इन तस्वीरों को देखकर मोहम्मद सिराज के फैंस लगातार रिएक्शन दे रहे हैं.
एक यूजर ने माहिरा शर्मा की तस्वीर पर लिखा है, 'इसीलिए सिराज भाई फिदा हैं आपपर.'
एक दूसरे यूजर ने माहिरा की तस्वीर पर कमेंट किया है, 'सिराज भाई किधर हैं?'
