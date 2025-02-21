माहिरा शर्मा के देसी अंदाज पर लट्टू हुए फैंस, पूछा, 'सिराज कहां है?'
Garima Singh
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 21, 2025
बीते कुछ दिनों से माहिरा शर्मा अपनी पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में छाई हुई थीं.
माहिरा शर्मा का नाम इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद सिराज के साथ जोड़ा जा रहा था.
इसी बीच बिग बॉस फेम माहिरा शर्मा ने एक नया फोटोशूट करवाया है.
इस फोटोशूट की हर एक तस्वीर अब सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है.
हाल ही में एक्ट्रेस ने पिंक और ब्लैक सूट में नया फोटोशूट शेयर किया है.
माहिरा शर्मा की इस तस्वीर को देखकर तो अब मोहम्मद सिराज के फैंस भी अपना दिल हार बैठे हैं.
फैंस माहिरा शर्मा की लेटेस्ट तस्वीरों पर कमेंट कर रहे हैं, 'आखिर सिराज कहां पर हैं?'
