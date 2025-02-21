माहिरा शर्मा के देसी अंदाज पर लट्टू हुए फैंस, पूछा, 'सिराज कहां है?'

Garima Singh Source: Bollywoodlife.com | Feb 21, 2025

बीते कुछ दिनों से माहिरा शर्मा अपनी पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में छाई हुई थीं.

Source: Bollywoodlife.com

माहिरा शर्मा का नाम इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद सिराज के साथ जोड़ा जा रहा था.

Source: Bollywoodlife.com

इसी बीच बिग बॉस फेम माहिरा शर्मा ने एक नया फोटोशूट करवाया है.

Source: Bollywoodlife.com

इस फोटोशूट की हर एक तस्वीर अब सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है.

Source: Bollywoodlife.com

हाल ही में एक्ट्रेस ने पिंक और ब्लैक सूट में नया फोटोशूट शेयर किया है.

Source: Bollywoodlife.com

माहिरा शर्मा की इस तस्वीर को देखकर तो अब मोहम्मद सिराज के फैंस भी अपना दिल हार बैठे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फैंस माहिरा शर्मा की लेटेस्ट तस्वीरों पर कमेंट कर रहे हैं, 'आखिर सिराज कहां पर हैं?'

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: दिव्यांका त्रिपाठी से लें वेडिंग सीजन के लिए शानदार साड़ी आईडिया, 30 की उम्र में लगेंगी कयामत

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.