साल के पहले दिन ही इस हसीना ने बैकलेस पहन बरपाया कहर, Shweta Tiwari को भूले फैंस
Kavita
| Jan 01, 2025
बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रही माहिरा शर्मा ने नए साल के मौके पर अपना सुपर बोल्ड लुक दिखाया है.
माहिरा ने न्यू ईयर पार्टी में बैकलेस ड्रेस पहनी.
इस ड्रेस में एक्ट्रेस अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आईं.
माहिरा का एक वीडियो भी सामने आया है.
इस वीडियो में वह जोर-जोर से चिल्लाकर हैप्पी न्यू ईयर बोल रही हैं.
इससे पहले भी एक्ट्रेस ने बैकलेस ड्रेस में फोटोज शेयर कर इंटरनेट हिलाया है
इस तस्वीर में एक्ट्रेस ने ब्लैक सूट पहना है.
माहिरा हर लुक में अपनी कातिल अदाएं दिखाना जानती हैं.
