हूबहू दीपिका पादुकोण लगीं बिग बॉस वाली मनीषा रानी

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 07, 2024

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जल्द ही अपने बेबी को वेलकम करने वाली हैं।

दीपिका पादुकोण की एक्टिंग के साथ-साथ लोग उनके फैशन सेंस को भी पसंद करते हैं।

हाल ही में बिग बॉस फेम मनीषा रानी ने दीपिका पादुकोण के स्टाइल को कॉपी किया है।

दीपिका पादुकोण ने कांस 2022 में इस लुक से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था।

हाल ही में बिग बॉस फेम मनीषा रानी को कुछ इसी तरह के लुक में देखा गया है।

मनीषा रानी ने भी सिल्वर कलर की शिमरी साड़ी पहनी हुई है।

मनीषा ने अपने इस लुक के साथ ओपन हेयर रखा हुआ है।

वहीं कानो में मनीषा रानी ने व्हाइट कलर की पर्ल इयररिंग कैरी किया है।

टीवी एक्ट्रेस मनीषा रानी का ये लुक देखते ही बन रहा है।

