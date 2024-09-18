बिग बॉस की सबसे महंगी कंटेस्टेंट रही है ये हसीना

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 18, 2024

सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 18 जल्द ही शुरू होने वाला है।

मेकर्स ने इस बिग बॉस 18 की पहली झलक दिखा दी है।

सोशल मीडिया पर बिग बॉस सीजन 18 का पहला प्रोमो आ गया है।

इस बार सलमान खान की नजर सीधा कंटेस्टेंट्स के भविष्य पर होने वाली है।

बिग बॉस 18 में टीवी से लेकर बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी जुड़ने वाले हैं।

शो में आने के लिए सभी कंटेस्टेंट्स मेकर्स से मोटी रकम वसूलेंगे।

क्या आपको पता है कि बिग बॉस के अब तक के सबसे महंगे कंटेस्टेंट कौन है?

बिग बॉस सीजन 4 की कंटेस्टेंट पामेला एंडरसन अब तक की सबसे महंगी कंटेस्टेंट हैं।

बिग बॉस 4 में आने के लिए पामेला एंडरसन ने सिर्फ तीन दिन के लगभग 2.5 करोड़ रुपए चार्ज किए थे।

