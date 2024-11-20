'बिग बॉस' के घर में बना इन स्टार्स का लव कनेक्शन
Ankita Kumari
| Nov 20, 2024
सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस' हर साल लाइमलाइट बटोरता है.
इस रिपोर्ट में हम आपको 'बिग बॉस' के घर के कुछ स्टार्स के लव कनेक्शन के बारे में बताएंगे.
'बिग बॉस 18' के करण वीर मेहरा के मन में चुम दरंग के लिए प्यार के फूल खिले रहे हैं.
'बिग बॉस 9' के विनर रह चुके प्रिंस नरूला को युविका चौधरी से प्यार हो गया था.
'बिग बॉस 15' की विनर तेजस्वी प्रकाश ने अपना दिल घर में करण कुंद्रा संग लगाया था.
इस लिस्ट में 'बिग बॉस 13' के विनर सिद्धार्थ शुक्ला और कंटेस्टेंट रही शहनाज गिल की नाम भी शुमार है.
'बिग बॉस 13' के घर में हिमांशी खुराना ने असीम रियाज के लिए अपनी मंगनी तोड़ दी थी.
कुशल टंडन और गौहर खान की पहली मुलाकात 'बिग बॉस 7' में हुई थी.
