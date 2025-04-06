14-15 अफेयर करके भी सिंगल है TV की ये हसीना, 17 की उम्र में...
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 06, 2025
टीवी की एक हसीना ऐसी है जो कि 27 की उम्र में भी सच्चे प्यार की तलाश कर रही है. यहां हम बात कर रहे हैं बिग बॉस स्टार मनीषा रानी की...
अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर खुद मनीषा रानी ही कई चौंकाने वाले खुलासे कर चुकी हैं.
एक इंटरव्यू में मनीषा रानी ने कहा था मैं अब तक 14-15 लड़कों को डेट कर चुकी हूं. इनमें से 2 के साथ मैं सीरियस थी.
आगे मनीषा रानी ने कहा, डेटिंग के दौरान मुझे कई बार धोखा मिला है. मुझे बस प्यार चाहिए.
मनीषा रानी ने खुलासा किया, मैं एक ऐसा लड़का चाहती हूं जो मुझसे बहुत प्यार करे. मेरे आगे उसे कुछ दिखाई ही न दे.
आगे मनीषा रानी ने कहा, अगर मुझे ऐसा लड़का नहीं मिला तो मैं शादी ही नहीं करूंगी. मैं फिलहाल उसका इंतजार कर रही हूं.
मनीषा रानी ने कहा, मैं चाहती हूं कि लोग मुझे और मेरे पति को लैला मजनू के नाम से जानें.
बता दें हाल ही में मनीषा रानी ने मुंबई में अपने लिए एक शानदार घर खरीदा है.
