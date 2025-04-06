14-15 अफेयर करके भी सिंगल है TV की ये हसीना, 17 की उम्र में...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Apr 06, 2025

टीवी की एक हसीना ऐसी है जो कि 27 की उम्र में भी सच्चे प्यार की तलाश कर रही है. यहां हम बात कर रहे हैं बिग बॉस स्टार मनीषा रानी की...

Source: Instagram

अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर खुद मनीषा रानी ही कई चौंकाने वाले खुलासे कर चुकी हैं.

Source: Instagram

एक इंटरव्यू में मनीषा रानी ने कहा था मैं अब तक 14-15 लड़कों को डेट कर चुकी हूं. इनमें से 2 के साथ मैं सीरियस थी.

Source: Instagram

आगे मनीषा रानी ने कहा, डेटिंग के दौरान मुझे कई बार धोखा मिला है. मुझे बस प्यार चाहिए.

Source: Instagram

मनीषा रानी ने खुलासा किया, मैं एक ऐसा लड़का चाहती हूं जो मुझसे बहुत प्यार करे. मेरे आगे उसे कुछ दिखाई ही न दे.

Source: Instagram

आगे मनीषा रानी ने कहा, अगर मुझे ऐसा लड़का नहीं मिला तो मैं शादी ही नहीं करूंगी. मैं फिलहाल उसका इंतजार कर रही हूं.

Source: Instagram

मनीषा रानी ने कहा, मैं चाहती हूं कि लोग मुझे और मेरे पति को लैला मजनू के नाम से जानें.

Source: Instagram

बता दें हाल ही में मनीषा रानी ने मुंबई में अपने लिए एक शानदार घर खरीदा है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: पाकिस्तान फिल्म में श्वेता तिवारी की एंट्री ने मचाया था बवाल, लोगों ने उठाए थे ये सवाल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.