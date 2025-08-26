'आप कपड़ों में...', मनीषा रानी की इन फोटोज को देख लोगों ने दिया रिएक्शन
Shashikant Mishra
| Aug 26, 2025
एक्ट्रेस मनीषा रानी ने काफी कम उम्र में अच्छी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है. वह अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं.
मनीषा रानी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने ग्लैमरस फोटोज फैंस को दिखाती रहती हैं.
28 साल की मनीषा रानी ने हाल ही में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. उनकी ये फोटोज मालदीव वेकेशन की हैं.
मनीषा रानी ने व्हाइट कलर की रिवीलिंग ड्रेस में अलग-अलग अंदाज में पोज देकर कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है.
मनीषा रानी की बोल्ड फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. लोग इन पर रिएक्शन भी दे रहे हैं.
एक्ट्रेस के फैंस तो उनके अंदाज को पसंद कर रहे हैं लेकिन तमाम लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया है.
एक यूजर ने लिखा है, आप कपड़ों में ही अच्छी लगती हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'ऐसी तस्वीरें नहीं शेयर करनी चाहिए.'
