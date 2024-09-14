एल्विश यादव की लग्जरी लाइफ, आलीशान घर और महंगी गाड़ियां
Ankita Kumari
| Sep 14, 2024
बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर यूट्यूबर एल्विश यादव का आज जन्मदिन है।
कई सालों से एल्विश अपनी यूनिक स्टाइल और बातों के जरिए लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं।
एल्विश की ना सिर्फ यूट्यूब पर बल्कि इंस्टाग्राम पर भी काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है।
एल्विश यादव आज अपनी मेहनत के दम पर करोड़ों के मालिक बन चुके हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, एल्विश यादव की नेटवर्थ लगभग 50 करोड़ है।
एल्विश के पास गुरुग्राम में एक आलीशान घर और दुबई में एक शानदार अपार्टमेंट है।
एल्विश के पास फॉर्च्यूनर, ऑडी, रॉयल एनफील्ड क्लासिक जैसी कई गाड़ियां भी हैं।
एल्विश यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम समेत बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी खूब कमाई करते हैं।
एल्विश यादव का क्लोदिंग ब्रांड भी हैं जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती है।
