आखिर क्यों ट्रोल हो रही हैं बिग बॉस फेम अदनान शेख की मंगेतर?
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 24, 2024
बिग बॉस फेम और सोशल मीडिया स्टार अदनान शेख जल्द ही शादी के बंधन में बंधेंगे।
अदनान शेख के संगीत और हल्दी की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
इसी बीच अदनान शेख की होने वाली बीवी खूब ट्रोल हो रही हैं।
दरअसल अदनान की मंगेतर आयशा हर तस्वीर में अपना चेहरा छिपा रही हैं।
आयशा ने अपने संगीत में फेस को मास्क से कवर कर रखा है।
इन तस्वीरों को देखकर लोग आयशा को काफी ट्रोल कर रहे हैं।
कई लोगों का कहना है कि आखिर अदनान शेख अपनी मंगेतर का चेहरा कब दिखाएंगे?
रिपोर्ट्स के मुताबिक अदनान ने अपनी शादी के लिए एक पॉलिसी भी बनाई है।
इस पॉलिसी के तहत कोई भी अदनान शेख की होने वाली बीवी की फोटो नहीं ले सकता है।
